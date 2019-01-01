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فيديو.. انتصاران غاليان للتفاح والحوانين

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران غاليان للتفاح والحوانين


غزة / سما /

فاز التفاح على منافسه خدمات النصيرات (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي التفاح عمرو عطا الله (47), وخميس حمودة (67), وأحرز هدف خدمات النصيرات ياسر النابلسية (45).

ورفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع, وبقي رصيد الخاسر 12 نقطة في المركز الثالث.

بيت حانون الأهلي – العطاء (2-1)

وتفوق بيت حانون الأهلي على العطاء بصعوبة (2-1).

وأحرز هدفي "الحوانين" أدهم المقادمة (47), وإسماعيل أبو جراد (54), وسجل هدف العطاء محمد الصليبي (69).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للعطاء عبر ممدوح النجار (63).

ورفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني, وتوقف رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

#التفاح #الحوانين #خدمات النصيرات #العطاء #الدرجة الأولى

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