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رونالدو : أنا لا أبحث عن الأرقام ولكن هي من تبحث عني

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو : أنا لا أبحث عن الأرقام ولكن هي من تبحث عني


وكالات / سما /

صرح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال بأنه لا يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية، بل هي من تأتي إليه بشكل طبيعي، وهذا بعد تسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته.

ونجح النجم البرتغالي صاحب 34 عاماً في تسجيل الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية مساء أمس الاثنين، في مباراة منتخب البرتغال أمام أوكرانيا التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020.

رونالدو 700

وتحدث كريستيانو رونالدو للصحفيين عقب انتهاء المباراة قائلاً “لا يمكن لأي شخص الوصول لهذا العدد من الأهداف، وأود أن أشكر زملائي في الفريق، وزملائي السابقين، وأيضاً المدربين، وأي شخص ساعدني على الوصول إلى ما أنا عليه الآن”.

وتابع “أشعر بالتأكيد بخيبة أمل بسبب الخسارة، ولكني فخور بمنتخبي”.

وأضاف “أنا لا أعرف حقاً عدد الأرقام القياسية التي حطمتها، ولكني يجب أن أستمتع بهذه اللحظة، وأشكر من ساعدني على الوصول لهذا الرقم المميز”.

وأكمل “الأرقام القياسية تأتي لي بشكل فطري، فأنا لا أبحث عنها، ولكنها تبحث عني”.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد سجل هذا الموسم مع يوفنتوس 4 أهداف، وصنع آخر في 8 مباريات، وهذا العام أحرز مع منتخب البرتغال عشرة أهداف في 8 مباريات فقط.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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