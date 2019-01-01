  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان: تدريب ريال مدريد مهمة لا تعرف الراحة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان: تدريب ريال مدريد مهمة لا تعرف الراحة


وكالات / سما /

قال مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، أن تدريب الفريق الملكي مهمة لا تعرف الراحة.

و حضر زيدان في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي ، في الإمارات العربية المتحدة و تحدث لوسائل الإعلام عن تدريب ريال مدريد.

زيدان: تدريب ريال مدريد لا يمنحني الوقت للراحة

و صرح زيدان قائلاً ” عندما تعمل في نادي مثل ريال مدريد و تكون مدرباً للفريق فإنك لا تملك أي وقت للراحة خاصة مع جدول مزدحم جداً من المباريات.

و أكمل مفيداً ” لذلك فمن المهم للغاية أن تستمر في العمل مع لاعبيك و تتابع تطورهم و مستوياتهم ومواصلة السعي لتقديم الأفضل”.

و استطرد المدرب الفرنسي ” لا أحب الراحة ، عالم كرة القدم يستنفذ كل الوقت و يجب أن تكون في حالة تركيز تامة على عملك بشكل يومي ، و خاصة عندما تكون مدرباً لفريق تنافسي بحجم ريال مدريد”.

و يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن حامل اللقب برشلونة علماً بأن الكلاسيكو سيجمعهما في الجولة بعد المقبلة من المسابقة.

و على صعيد دوري أبطال أوروبا ، يملك الريال نقطة يتيمة في دور المجموعات بالتعادل مرة و الخسارة مرة دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

#ريال مدريد #زين الدين زيدان

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

غزة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

رسمياً: قيس سعيد رئيساً لتونس 72.71%

بوتين في السعودية: النفط والأزمة مع إيران لتعزيز النفوذ الروسي

"الشبكة" تحذر من التداعيات الخطيرة لتجميد الحسابات البنكية لعشرات المنظمات بغزة

الأخبار الرئيسية

k

رام الله : الداخلية تنفي تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية في غزة

نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا