زيدان: تدريب ريال مدريد مهمة لا تعرف الراحة

وكالات / سما /

قال مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، أن تدريب الفريق الملكي مهمة لا تعرف الراحة.

و حضر زيدان في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي ، في الإمارات العربية المتحدة و تحدث لوسائل الإعلام عن تدريب ريال مدريد.

زيدان: تدريب ريال مدريد لا يمنحني الوقت للراحة

و صرح زيدان قائلاً ” عندما تعمل في نادي مثل ريال مدريد و تكون مدرباً للفريق فإنك لا تملك أي وقت للراحة خاصة مع جدول مزدحم جداً من المباريات.

و أكمل مفيداً ” لذلك فمن المهم للغاية أن تستمر في العمل مع لاعبيك و تتابع تطورهم و مستوياتهم ومواصلة السعي لتقديم الأفضل”.

و استطرد المدرب الفرنسي ” لا أحب الراحة ، عالم كرة القدم يستنفذ كل الوقت و يجب أن تكون في حالة تركيز تامة على عملك بشكل يومي ، و خاصة عندما تكون مدرباً لفريق تنافسي بحجم ريال مدريد”.

و يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن حامل اللقب برشلونة علماً بأن الكلاسيكو سيجمعهما في الجولة بعد المقبلة من المسابقة.

و على صعيد دوري أبطال أوروبا ، يملك الريال نقطة يتيمة في دور المجموعات بالتعادل مرة و الخسارة مرة دون تحقيق أي فوز حتى الآن.