محرز وصلاح ضمن أفضل 50 لاعباً في البريميرليج

وكالات / سما /

اختارت صحيفة ميرور الإنجليزية، النجمين الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والمصري محمد صلاح (ليفربول) ضمن أفضل 50 لاعباً فى آخر 10 أعوام بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

جاء محرز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين طوال مسيرته في المرتبة الـ14 وكتبت الصحيفة عنه (فاز نجم الجزائر بلقب البريميرليج مع ليستر سيتي في موسم (2015-2016)، وبعد أن انضم إلى فريق الثعالب مقابل 450 ألف جنيه استرليني، انتقل بعد 4 سنوات إلى مانشستر سيتي بـ60 مليون استرليني وفاز باللقب مجدداً).

“مومو” في المرتبة الـ16

وجاء محمد صلاح هداف ليفربول في المركز الـ16، وكتبت الصحيفة عنه (لا يوجد لاعب قبله سجل 32 هدفاً في موسم واحد من الدوري المكون من 38 مباراة).

ومازال النجم المصري يبحث عن لقبه الأول في البريميرليج، ويبدو أن الموسم الجاري مبشراً بعد حقق “الحمر” 8 انتصارات متتالية مع انطلاق البطولة لتكون الصدارة لهم بفارق 8 نقاط عن السيتي الثاني.

واعتمدت الصحيفة في تقييم اللاعبين على مدة فترة تواجد اللاعب في الدوري الإنجليزي وتأثيره مع ناديه، أما اللاعبين الذين انضموا لأندية “البريميرليج”، منذ أقل من عامين لم يتم وضعهم في الاعتبار.

في حين تم اختيار سيرجيو أجويرو هداف السيتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي آخر 10 أعوام، ويليه زميله الإسباني دافيد فيا ثانياً، ثم زميلهما السابق البلجيكي فينسينت كومابني الذي غادر البريميرليج مع نهاية الموسم الماضي، منتقلاُ إلى أندرلخت.