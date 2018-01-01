ميلان ينافس مانشستر يونايتد على إيفان راكيتيتش

وكالات / سما /

يستعد ميلان للدخول في منافسة مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش والمطلوب في عدد من الأندية الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ولم يعد راكيتيتش ضمن تشكيلة برشلونة الأساسية هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني آرنستو فالفيردي ولذلك فإن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعب للبحث عن نادٍ جديد في منتصف الموسم.

وذكرت صحيفة الديلي ميرور بأن راكيتيتش هو هدف قديم لمانشستر يونايتد منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضي إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق حول المقابل المادي.

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من ناحية أخرى و حسب بعض التقارير الصحفية الأخرى فإن ميلان مهتم برفع جودة خط الوسط لديه عن طريق الحصول على خدمات نجم البلاوجرانا.

ولم يشارك وصيف كأس العالم 2018 إلا في مباراة واحدة كأساسي مع البارسا في الموسم الجديد ولعب ما يقرب من 156 دقيقة منذ انطلاقة المباريات الرسمية للفريق.

وكان اللاعب صاحب الـ31 عاماً قد ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية بالانتقال إلى يوفنتوس أيضاً ولكن يقال أن برشلونة لم يوافق على العرض الذي قدمه النادي الأبيض والأسود.

وإضافة إلى مانشستر يونايتد وميلان فإن إنتر ميلان يُراقب الوضع ويدرس إمكانية إضافة عنصر جديد في خط وسط فريق المدرب أنتونيو كونتي.