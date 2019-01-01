جيرو يلمح لمغادرته تشيلسي في يناير

وكالات / سما /

صرح الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بأنه قد يرحل عن البلوز في شهر يناير المقبل إذا بقى الحال على ما هو عليه حالياً، مشيراً في نفس الوقت إلى رغبته في القتال على مركزه والاستمرار مع الفريق.

ويمر المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو ابن 33 عاماً بفترة سيئة مع البلوز، حيث أصبح حبيس دكة البدلاء مع المدرب الجديد فرانك لامبارد، بمشاركته في 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وبالرغم من عدم مشاركته مع تشيلسي، إلا أنه يعتبر مهاجم منتخب فرنسا الأول، ونجح في تسجيل هدفين في لقائي الديوك بفترة التوقف الدولي.

جيرو بين الاستمرار والرحيل

وتحدث أوليفيه جيرو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “سأقاتل من أجل مكاني في تشيلسي، والمدرب يعرف ذلك، وسأتخذ قراري النهائي في يناير”.

وأضاف “هل أرغب في الرحيل عن تشيلسي؟ ليس بالضرورة، ولكن إذا سأتخذ قرار مختلف، فالمستقبل أمامي وأمامي بعض السنوات الرائعة حيث ما زال عمري 33 عاماً، وامتلك صحة جيدة، وأشعر بأنني بحالة جسدية ممتازة”.

وتابع “أريد أن استمتع، وأرغب في لعب المزيد من المباريات، وتشيلسي هو الأولوية بالنسبة لي، ولكن إذا كنت مضطراً في النهاية للمغادرة، فسأفعل ذلك كما حدث في آرسنال”.

وأكمل “من المؤكد أن لامبارد سيشاهد مباراتي مع فرنسا، لذا سنرى ما الذي سيحدث”.