بحجة الأعياد اليهودية.. 200 مستوطن يقتحمون الأقصى والعدد مرشح للارتفاع

القدس المحتلة / سما /

اقتحم 200 مستوطن، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة؛ وذلك بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي.

وحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، ونفذ خلالها المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُكذوبة "الهيكل المزعوم"، وسط توقعات بارتفاع عددهم خلال الساعات المقبلة.

وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى، بالتزامن مع عيد "العرش".