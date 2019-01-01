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نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لن يعيد التكليف بتشكيل الحكومة و ينتظر قرار ليبرمان


القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤولون في حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت، لن يعيد التكليف للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل انتظار قرار أفيغدور ليبرمان بشأن تشكيل الحكومة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن نتنياهو ينتظر بيانًا علنيًا من ليبرمان يعلن معارضته أي محاولة لتشكيل حكومة يسار – وسط، تعتمد على دعم خارجي من القائمة العربية المشتركة.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو سيعيد التكليف بعد هذا القرار من ليبرمان، لمنع تشكيل حكومة بقيادة زعيم حزب أزرق – أبيض بيني غانتس.

وتقدر مصادر إسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لن يمدد مهلة تشكيل الحكومة لنتنياهو، وسيكلف غانتس بذلك وسط مساعي من نتنياهو لإفشال مهمة غانتس بعدم ضمان تشكيله للحكومة بدعم ليبرمان والقائمة المشتركة.

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