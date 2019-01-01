إسرائيل تبدأ حملة لتجنيد بدو في الجيش

القدس المحتلة / سما /

بدأت وزارة الجيش الإسرائيلي، حملة جديدة تهدف إلى تشجيع البدو خاصةً في النقب على التجنيد في وحدات الجيش.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه تم تجهيز معاهد عسكرية خاصة بالبدو بهدف تشجيعهم على الخدمة العسكرية. مشيرةً إلى أنه تم إطلاق حملة إعلانية كبيرة بهدف إغراء الشبان البدو للانضمام إليها بحجة إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع الإسرائيلي.

وتشمل عملية التجنيد الوحدات القتالية والمهنية، والتعليم الأكاديمي، والتكنولوجيا والكهرباء.

ووفقًا للصحيفة، فإن 500 شاب بدوي على الأقل تقدموا بطلبات للانضمام لهذه الحملة وأداء الخدمة العسكرية.