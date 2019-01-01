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”لعلكم تتعلمون الوفاء” .. فيديو: صحفية إيطالية تعطي بومبيو طعاما للكلاب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
”لعلكم تتعلمون الوفاء” .. فيديو: صحفية إيطالية تعطي بومبيو طعاما للكلاب


وكالات

تمكنت مراسلة البرنامج الساخر في التلفزيون الإيطالي أليتشي مارتينيلي من إعطاء قطعة من جبنة البارميزان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء لقائه نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتصدرت صحفية إيطالية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها وهي تستقبل وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، بهدية ألا وهي “طعام كلاب”.

وفي حديث الصحفية مع بومبيو الذي كان يستعد لعقد مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، قالت: ” كلوا من طعام الكلاب لعلكم تتعلمون الوفاء”.

وقام الأمن الإيطالي على الفور باقتياد الصحفية الإيطالية للخارج.

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