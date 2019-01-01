  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، برلمانات العالم إلى الضغط على حكومات بلدانهم لرفض أي توجهات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى القدس.

وجاءت أقوال الطراونة في الاجتماع 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، حث طالب برلمانات العالم بالانحياز إلى حق وأصحاب الأرض، والضغط عبر حكومات بلدانهم على حكومة الاحتلال الإسرائيلي كي تكف عن طغيانها وممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: لقد برهنت التجارب أن المؤسسات والتنظيمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، بقيت عاجزة عن تنفيذ قراراتها، ولا تملك الأثر بإلزامية قراراتها على الدول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية وعلى رأسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، يساندها في نهجها المستمر بالتمرد والفلتان، انحيازٌ واضحٌ من الإدارة الأميركية.

ولفت إلى أن الحديث عن الإسهامات البرلمانية في تعزيز القانون الدولي والتعاون الإقليمي، مهمةٌ شاقة، لا نرى في نهايتها على المدى القريب بارقة أمل، ما دام العالم يغمض عينيه عن ممارسات فاضحة، ويحدق في أخرى أقل أهمية وأقل ضرراً ويكيل بمكيالين، فإما أن نكون جادين في طرح الحلول والخطوات التي تضع الجميع على سكة القانون الدولي، أو لا حاجة ولا جدوى من تضييع الوقت.

وتابع الطراونة: أتحدث بمرارة عن واقع منطقتنا في الشرق الأوسط، حيث الشعوب ما زالت تكتوي بنيران الاقتتال، وحيث الأجيال ترى في المستقبل ظلاماً وقاطرةً تدوس أحلامهم وآمالهم بالعيش مثل غيرهم بأمن واستقرار وطمأنينة، وحيث لا تزال فلسطين تنادي ضمير العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي بقي يضرب بعرض الحائط كل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، متوسعاً في الاستيطان، مستهدفاً الأطفال والشيوخ والنساء، زاجاً بهم في السجون والمعتقلات، بل إن كل ما يتحرك في أرض فلسطين بشراً وشجراً، عُرضة للرصاص وفوهات البنادق والدبابات والمجنزرات التي تطوق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال الطراونة: إننا في الأردن وحيث نرتبط بمعاهدة سلام مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نرى اليوم أن هذا السلام معرضٌ للتهديد، في ظل التعدي الصارخ على بنوده، بخاصة في ملف القدس.

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

شاهد الصور والفيديو : المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يدخل طائرة "الكوكب" المسيرة الخدمة

رسمياً: قيس سعيد رئيساً لتونس 72.71%

بوتين في السعودية: النفط والأزمة مع إيران لتعزيز النفوذ الروسي

"الشبكة" تحذر من التداعيات الخطيرة لتجميد الحسابات البنكية لعشرات المنظمات بغزة

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي يكشف كيف انقذ ميشال عون من الموت وهذا ما قاله عن الراحل " ابوعمار "

سفير إسرائيلي : العلاقة بين نتنياهو وملك الأردن في الحضيض

حماس توضح موقفها بخصوص الأحداث في شمال شرق سوريا

الكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس عباس إلى السعودية غداً الثلاثاء والملفات التي سيناقشها!

جثة

غزة.. الشرطة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا