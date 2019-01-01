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الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقة واد الشيخ المحاذية لشارع القدس الخليل، واعتقلت المواطن علي محمد علي العلامي (38 عاما) بعد تفتيش منزله.

يذكر أن اعتقال العلامي الذي يعيل 7 أطفال، يأتي بعد أسبوعين من هدم منزله قيد الانشاء في منطقة سكناه بواد الشيخ.

كما فتشت تلك القوات عددا من المنازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: شحدة أكرم أبو سنينة.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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