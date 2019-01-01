ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تصدرت الاتهامات التي وجهها كوادر من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، الى مسؤولين في حزب الليكود، بسبب تفتيشهم عن مواد سابقة تتعلق بسلوك وشخصية واعمال ليبرمان السابقة لتشويه سمعته من اجل الضغط عليه، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز العناوين.

صحيفة هآرتس:

- والدة نعمة يسساكر الإسرائيلية والتي حكم عليها بالسجن تزورها في سجنها في روسيا

- ترامب: سأفرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا

- ماذا وراء طلب نتنياهو 4 مليارات شيكل إضافية لموازنة الجيش الإسرائيلي

- القاتل هو اليمين المتطرف في أمريكا عندما صاح المتظاهرين في فرجينيا "اليهود لن يحلوا مكاننا"

- تحتفل إسرائيل والأردن هذا الشهر بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمعاهدة السلام بينهما

صحيفة معاريف:

- ترامب يفرض عقوبات على تركيا: "مستعد لتدمير اقتصادها"

- مسؤولون في حزب "إسرائيل بيتنا" يحاولون العودة الى مواد سابقة تتعلق بليبرمان من اجل الضغط عليه

- يميل الوزير اوحانا وزير العدل الى تسليم الهاكر الروسي الى الولايات المتحدة الامريكية

- روسيا تطالب تسليمها الهاكر مقابل الافراج عن نعمة يسساكر من السجن في روسيا

- في حزب " إسرائيل بيتنا " غاضبون لأن مسؤولين في حزب الليكود يفتشون عن مواد سابقة تتعلق بشخصية وسلوك ليبرمان من اجل تشويه سمعته

صحيفة إسرائيل اليوم:

- أصدقاء نعمة يسساكر يرفضون رفع أيديهم والاستسلام: سنعمل على إعادة نعمة الى منزلها

- قرر الرئيس ترامب فرض عقوبات صارمة على إدارة أردوغان وصناعة الصلب في البلاد

- تقرير الأمم المتحدة: خطر العنف ضد اليهود زاد بشكل كبير

- لأول مرة: سيقدم مقر الأمم المتحدة تقريرا عن معاداة السامية

- سوريا: دخول جيش النظام إلى مدينة منبج في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد

ــــ