حالة الطقس: امطار وعواصف رعدية

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داود الطروة ان المنطقة ستكون، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء تحت تأثير حالة من عدم الأستقرار الجوي تزامناً مع الارتفاع الكبير على درجات الحرارة.

وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار ستسقط اليوم فوق مناطق واسعة من البلاد يرافقها عواصف رعدية وهبات نشطة من الرياح التي تعمل على إثارة الغبار والأتربة، وستكون الأمطار على فترات، وقد تكون غزيرة أحياناً.

وفِي يوم غد الأربعاء تنخفض درجات الحرارة، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام، كما تبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية أحياناً.

وفِي يومي الخميس والجمعة تواصل درجات الحرارة إنخفاضها ، وتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام، مع احتمال تساقط أمطار محلية على بعض المناطق .

وحذر الراصد الجوي من خطر الانزلاق على الطرقات و تشكل السيول المفاجئة خاصة في منطقة الأغوار .