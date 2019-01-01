الهيئة المستقلة تدعو لاصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات

غزة / سما/

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم لقاءً حول إعلان رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات وتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعداد للمباشرة في إجرائها.

و نظمت الهيئة هذا اللقاء بالتعاون مع مرصد العالم العربي للرقابة على الانتخابات.

وشارك في اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين بمقري الهيئة في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وحقوقيين ومهتمين في الشأن العام

و أجمع المشاركون على أن الانتخابات هي استحقاق دستوري للمواطنين لا يمكن الاستمرار في تأجيله أو القبول بتعطيله، وبالتالي تمت دعوة عباس إلى إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، ودعوة المراقبين الدوليين للإشراف عليها.

كما أتفق المجتمعون على ضرورة أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تجري في جميع محافظات الوطن (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس). وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات من حيث حرية الرأي والتعبير والدعاية الانتخابية التي تُتيح للجميع الترشح والانتخاب دون خوف أو ملاحقة. دعوة الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية والرسمية الوقوف موقف الحياد وعلى نفس المسافة من المتنافسين. وأن تُقبل نتائج الانتخابات مهما كانت. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات التي من شأنها اعتراض عملية الانتخابات.