توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي تجارة القدس والخليل

القدس المحتلة / سما /

وقعت غرفتا تجارة الخليل والقدس، اليوم الاثنين، اتفاقية توأمة خلال لقاء عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس.

وتناول اللقاء سُبل التعاون في مجال التدريبات المشتركة وسبل انعاش الحركة التجارية والاستثمارات في مدينة القدس.

وشارك في اللقاء من غرفة القدس التجارية كمال عبيدات، توفيق حبش، وكمال تيم، وعدنان الدقاق، وسامر نسيبه، ومجدي زغير، واحمد الخطيب، وخليل السناوي، وحسين حلوة، وزياد الهندي، ونور الرجبي، ولؤي الحسيني، ومن غرفة تجارة الخليل، عبده إدريس رئيس الهيئة الادارية، وزهير نيروخ، وطاهر عابدين، وحسام الزغل، وطارق التميمي المدير العام.