  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: فشلنا يوم أن خرجنا من قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

كشف الجنرال في الجيش الإسرائيلي "يفتاح رون تال"، أن الانفصال عن قطاع غزة كان بمثابة فشل استراتيجي وهائل لإسرائيل.

وقال رون تال في لقاء مع صحيفة "إسرائيل هيوم": "قبل بضعة أشهر فقط من فك الارتباط، جلست مع رئيس أركان الجيش الصيني وأخبرته عن خطة إسرائيل للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة، فقال لي "أنتم مجانين"، وحدثني عن الصراع الطويل الذي خاضه الصينيون مع الهند في شرق كشمير".

وأضاف:" نحن نتحدث عن منطقة بحجم إسرائيل تقريبا، ولا تساوي حتى طرف الدبوس في الأبعاد الجغرافية للصين، على الرغم من ذلك، قال لي بشكل قاطع: "لا يوجد أي أمل في العالم بأن نتخلى عن بوصة من هذه الأرض، لا تتخلى عن الأرض التي تخصنا، لدينا نحن أيضا ما نتعلمه منهم في هذا الجانب".

الأكثر قراءة اليوم

قنصل الأردن بإسرائيل يزور الأسيرين مرعي وهبة اللبدي المضربة عن الطعام

المالية في رام الله تصدر توضيحا هاماً حول صرف مستحقات الموظفين

سابقة غريبة.. الموساد ينفي تصريحات لرئيسه عن الاغتيالات بعد أيام من نشرها

تونس تختار عاشق فلسطين .. قيس بن سعيد

"عرفات عدو مرير" : كتاب إسرائيلي جديد يكشف أسرارا استخبارية للمرة الأولى

الانتخابات الرئاسية التونسية: بدء فرز الأصوات وقيس سعيد يتصدر

فيديو : ترامب يسخر من "ملك" عربي بشأن موقفه من القدس

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس عباس إلى السعودية غداً الثلاثاء والملفات التي سيناقشها!

جثة

غزة.. الشرطة: العثور على جثة فتاة متحللة ومدفونة في منزلها بمدينة بيت لاهيا

قرارات مجلس الوزراء.. العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل

1

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

517942C

شاهد الصور والفيديو : المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى