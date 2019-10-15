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الكهرباء بغزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بمحافظة الشمال

الإثنين 14 أكتوبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بمحافظة الشمال


غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة تنويها مهما للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، إنها بصدد إجراء أعمال تطوير وتهيئة على خط جباليا المغذي للمحافظة يوم غد الثلاثاء الموافق 15/10/2019م، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وذلك من أجل ضمان تدفق التيار الكهربائي بشكل مستمر على جسم الخط بدون مشاكل ومعيقات، حيث أن تلك الأعمال التطويرية تأتى في إطار تهيئة الشبكة لتكون أكثر فاعلية ومرونة خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الشركة، أن أعمال التطوير ستمتد من حاجز بيت حانون(مفترق الجمارك)، وحتى مفترق العزبة بيت حانون، وستشهد محافظة الشمال بعض التشويش في الفترة المذكورة نظراً لتلك الأعمال.

ودعت الشركة لمواطنين في محافظة الشمال إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص مع التأكيد على أن الطواقم الفنية في الشركة ستبذل جهودها من أجل انجاز تلك الاعمال في الوقت المحدد والعمل على سد العجز في الطاقة الناتج عن فصل الخط المذكور.

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