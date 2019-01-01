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الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف شخص جراء العملية العسكرية التركية في سوريا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف شخص جراء العملية العسكرية التركية في سوريا


سما / وكالات/

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الاثنين أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعياً إلى "خفض فوري للتصعيد".

وأعرب غوتيريش في البيان عن "قلقه البالغ" من تصاعد الوضع في شمال سوريا.

ودعا إلى "خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي"، مطالبًا إياها كذلك بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.

وأشار الأمين العام أيضاً إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وطالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق.

واقتربت قوات النظام السوري الإثنين من الحدود مع تركيا، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته أنقرة وفصائل سورية موالية لها قبل نحو أسبوع ضد مناطق سيطرتها.

ويتواصل الاثنين الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "ارهابية" رغم أنها كانت حليفة للولايات المتحدة والقوى الغربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

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