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قرارات مجلس الوزراء.. العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل

الإثنين 14 أكتوبر 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مجلس الوزراء.. العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل


رام الله / سما /

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

وهذه هي باقي قرارت مجلس الوزراء:

- تشكيل لجان العطاءات المركزية في مجالات الأبنية والمرافق العامة، والمياه والري والصرف الصحي والسدود، والطرق والنقل، والتعدين وأعمال الكهرو ميكانيكية، والاتصالات.

- تكليف وزارة المالية بتأمين وصرف المبالغ المالية لاستكمال وإنجاز كافة المشاريع قيد التنفيذ، والتي كانت ممولة من خلال المنح الأمريكية مع ضرورة التركيز على المشاريع التي تلامس حياة المواطنين.

- تشكيل لجنة لحصر وتوثيق انتهاكات أبراج الاتصالات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بحق فلسطين في مواردها الطبيعية.

- المصادقة على التنسيب للرئيس بقرار بقانون معدل لقانون المرور، لتعزيز ممارسة وزارة النقل والمواصلات لاختصاصها وضبط المخالفين.

- بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة، اعتباراً من منتصف ليلة جمعة/سبت الموافق 26/10/2019.

- الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

- عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

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