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الرئيس يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ قيس سعيد بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، الرئيس قيس سعيد، بانتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا بتهانينا القلبية الحارة بنجاح العملية الانتخابية وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعب تونس الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية، داعين الله تعالى لكم بالتوفيق والنجاح في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق طموحات وأهداف الشعب التونسي والحفاظ على مكتسباته وترسيخ استقراره ووحدته وأمنه".

وتابع: "نغتنم هذه المناسبة الطيبة لنعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا وبلدينا، وعن وقوفنا التام إلى جانب شعب تونس الذي احتضن شعبنا وقضيته العادلة في مختلف مراحل نضاله، واثقين بأن هذه العلاقات ستزداد عمقا ومتانة في ظل ولايتكم، مؤكدين لكم تطلعنا الدائم لمواصلة العمل والتنسيق المشترك بيننا في كل ما من شأنه خدمة مصالح شبينا وبلدينا".

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