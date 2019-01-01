الهندي يكشف عن أهداف زيارة وفد حركته للعاصمة المصرية القاهرة

غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، أن حركته تلقت دعوةً لزيارة القاهرة العاصمة المصرية، بهدف بحث المستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين الجهاد الإسلامي والجمهورية المصرية.

قال الهندي "ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطاً كبيرةً حتى لا تتم المصالحة الفلسطينية"، مضيفاً "أن مرحلة التحرر الوطني تحتاج لبناء مرجعية وطنية لأننا فصائل وقوى لنا برامج سياسية مختلفة".

وعن دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات بين د. الهندي "بأن الوحدة الوطنية على أساس استراتيجية موحدة هي الحل للقضايا الفلسطينية وليس الانتخابات القادمة".

وعن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، بينّ، بأن التنسيق مستمر رغم جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال، :"إنّ مسار أوسلو وصل إلى نهايته المحتومة وفشل في تحقيق أي هدف للفلسطينيين".

وأضاف، بأن يجب مراجعة اتفاق أوسلو وتعلم الدروس لرسم الخطوات للمستقبل بما يضمن حياة كريمة لشعبنا.

وتابع :" ان المقاومة أصبحت قويةً وتردع الاحتلال لدرجة يحسب لغزة فيها حسابات مختلفة".

وأوضح د. الهندي في تصريحات صحفية لإذاعة صوت القدس "أنَّ الجميع يعلم موقف حركة الجهاد الإسلامي انها نشأت لمقاومة العدو الصهيوني، وقتاله وصولاً لتحرير فلسطين".

وعن ملف الاسرى المضربون قال الهندي: "إن الأسرى المضربون عن الطعام لا يملكون إلا أمعائهم الخاوية وحتماً سينتصرون على السجان الصهيوني"، مضيفًا بأنهم يملكون إرادة قوية وإيمان قوي وثقة بشعبهم في مواجهة السجان

وطالب، الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الحقوقية وفصائل المقاومة بالوقوف بجانب الأسرى المضربين.

وفي سياق متصل، أكد الهندي بأن قرارات الجامعة العربية غير مستقلة، وان حركته لا تعول عليها وعلى قراراتها.

كما، أوضح بأن الاحتلال يريد أن يُضعف المنطقة عبر صراعات إقليمية، مشددًا على أن موقف الجهاد الإسلامي من كافة الصرعات هو الحفاظ على فلسطين كقضية مركزية.

وقال: "إنّ واجبنا كفصائل مقاومة هو قتال دولة الاحتلال بعيداً عن أي اصطفاف وتدخل في الصراعات الإقليمية".

شعبنا في الضفة مستعد لبذل التضحية وبذل الدماء من أجل الدفاع عن فلسطين والمقدسات.

وعن فوز الرئيس الجديد لتونس قيس سعيد، بارك الهندي، لشعب تونس ولرئيسها المنتخب د. قيس سعيّد العرس الانتخابي ونتمنى لتونس تحت قيادته الازدهار.

ودعا، الرئيس الجديد قيس للاستمرار في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية المركزية للأمة العربية والاسلامية.