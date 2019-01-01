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مضرب منذ 93 يوماً.. من هو الأسير أحمد غنام؟

الإثنين 14 أكتوبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مضرب منذ 93 يوماً.. من هو الأسير أحمد غنام؟


رام الله / سما /

يواصل الأسير أحمد غنام إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 93 يوماً رفضًا لاعتقاله الإداري.

وهذه نبذة عن حياة الأسير غنام، وفق ما ذكر نادي الأسير.

الأسير أحمد غنام من بلدة دورا قضاء الخليل يبلغ من العمر (42 عاماً)، متزوج وهو أب لطفلين وهما: محمد ويبلغ من العمر أربعة أعوام، وعمر ويبلغ من العمر عام ونصف.

اعتقلت سلطات الاحتلال غنام أكثر مرة حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من تسع سنوات، وكان آخر اعتقال له في تاريخ 18 حزيران/ يونيو 2019.

عاني الأسير أحمد غنام من الإصابة بسرطان الدم، وقد خضع لعدة عمليات جراحية منها زراعة نخاع، وبقي على العلاج المكثف لمدة أربع سنوات على الأقل، حيث لا يزال يعاني من آثار ذلك إلى جانب ضعف في المناعة.

والجدير ذكره أن غنام كان يكمل دراسته العليا في جامعة القدس قبل اعتقاله ويعمل في شركة خاصة.

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