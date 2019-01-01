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الرئيس في السعودية غدا للقاء الملك سلمان

الإثنين 14 أكتوبر 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس في السعودية غدا للقاء الملك سلمان


رام الله / سما /

 يصل إلى الرياض غدا الثلاثاء، الرئيس محمود عباس، في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى الرياض بسام الأغا، في بيان له اليوم الاثنين، أن "الزيارة رسالة واضحة ضد من يحاول أن يشوه صورة العلاقات الفلسطينية السعودية المبنية على الاحترام المتبادل بين الشعبين، وتأكيد على موقف المملكة الواضح من الشعب الفلسطيني وقضيته".

وقال الأغا إن "الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة".

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