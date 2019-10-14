المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، عن موعد وألية صرف المستحقات المتراكمة للموظفين لدى الوزارة خلال فترة الأزمة المالية بالأشهر القليلة الماضية.

وأفادت في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه وبناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم 14/10/2019، فإنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وأشارت إلى أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها.