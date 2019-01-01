  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تنشر صوراً تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي

الإثنين 14 أكتوبر 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تنشر صوراً تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي


طهران

 نشرت إيران الاثنين صوراً تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.
وتقول طهران إن الناقلة “سابيتي” التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر الجمعة.
وهذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.
ويعود تاريخ الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى الأحد وتظهر ثقبين في الجانب اليميني من السفينة فوق سطح الماء.
وتسبب الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.
وأعقب الحادث سلسلة هجمات غامضة في أيار/مايو وحزيران/يونيو استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرّضت منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات.
واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.
وأفادت إيران أن الهجوم “الجبان” على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد.
لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

قنصل الأردن بإسرائيل يزور الأسيرين مرعي وهبة اللبدي المضربة عن الطعام

المالية في رام الله تصدر توضيحا هاماً حول صرف مستحقات الموظفين

سابقة غريبة.. الموساد ينفي تصريحات لرئيسه عن الاغتيالات بعد أيام من نشرها

تونس تختار عاشق فلسطين .. قيس بن سعيد

تفاصيل اجتماع رئيس لجنة الانتخابات مع ممثلي الفصائل في الضفة الغربية

النخالة يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة الجهاد وهذا ما سيبحثه..

الانتخابات الرئاسية التونسية: بدء فرز الأصوات وقيس سعيد يتصدر

الأخبار الرئيسية

1

المالية تعلن موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين المتراكمة لديها

517942C

شاهد الصور والفيديو : المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى

اشتية: بدأنا تسوية رواتب الضفة وغزة لتكون واحدة وننتظر رد "حماس" حول الانتخابات

"عرفات عدو مرير" : كتاب إسرائيلي جديد يكشف أسرارا استخبارية للمرة الأولى

معاريف تزعم: كبار الجنرالات في الجيش والشاباك ينصبون أنفسهم للدفاع عن ابو مازن