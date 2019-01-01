إيران تنشر صوراً تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي

طهران

نشرت إيران الاثنين صوراً تظهر ثقبين في هيكل ناقلة نفط تشير إلى أنها تعرضت لهجوم قبالة السعودية الأسبوع الماضي.

وتقول طهران إن الناقلة “سابيتي” التي كانت ترفع العلم الإيراني تعرضت لانفجارين منفصلين قبالة سواحل مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر الجمعة.

وهذه أول سفينة إيرانية يتم استهدافها منذ سلسلة هجمات طالت سفنًا في الخليج واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

ويعود تاريخ الصور التي نشرتها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى الأحد وتظهر ثقبين في الجانب اليميني من السفينة فوق سطح الماء.

وتسبب الهجوم بتسرب النفط من الناقلة إلى البحر الأحمر، وفق الشركة المالكة، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

وأعقب الحادث سلسلة هجمات غامضة في أيار/مايو وحزيران/يونيو استهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرّضت منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة.

وأفادت إيران أن الهجوم “الجبان” على ناقلتها كان ناجمًا عن ضربة صاروخية وتعهدت بالرد.

لكن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية الحكومية نفت التقارير التي أشارت إلى أن الهجوم تم من الأراضي السعودية.