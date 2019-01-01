أردوغان عن انتشار الجيش السوري على الحدود: لا أتوقع مشاكل في كوباني

اسطنبول / وكالات/

رجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألا تحدث أي "مشكلة" في منطقة عين العرب في ظل اتفاق دمشق مع الفصائل الكردية على انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في معرض تعليقه على تحرك الجيش السوري إلى الحدود لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية: "هناك الكثير من الشائعات... حتى الآن يبدو أنه لن يكون هناك أي مشكلة مع السياسة الإيجابية لروسيا في عين العرب (كوباني)".

وتابع: "أما بالنسبة لمنبج فنحن في مرحلة تنفيذ قراراتنا... عند تحرير مدينة منبج سيدخلها أصحابها الحقيقيون".

عاجل | أردوغان: حتى الآن يبدو أنه لن يكون هنالك أية مشكلة مع السياسة الإيجابية لروسيا في عين العرب (كوباني)، أما بالنسبة لمنبج فنحن في مرحلة تنفيذ قراراتنا

وحث أردوغان دول الناتو على دعم تركيا، متسائلا: "هل ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى جانب الإرهابيين؟ بالطبع لا يستطيعون الإجابة".

ولم يستبعد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، احتمال وقوع صدام مسلح بين جيش بلاده والجيش السوري الذي بدأ يتحرك الأحد نحو الشمال.

وأكد الإعلام السوري اليوم الاثنين دخول وحدات من الجيش السوري مدن منبج وعين عرب وتل تمر، إضافة إلى عدد من القرى شمال محافظات حلب والحسكة والرقة.

المصدر: "الأناضول"