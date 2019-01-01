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تونسيون يهتفون : فلسطين حرة حرة والصهيوني على برة (فيديو)

الإثنين 14 أكتوبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونسيون يهتفون : فلسطين حرة حرة والصهيوني على برة (فيديو)


وكالات

احتفل تونسيون في مدن مختلفة من البلاد، مساء الأحد، مع ظهور نتائج أولية بفوز المرشح المستقل قيس سعيّد برئاسة البلاد.

وابتهج الآلاف بالفوز الكبير لـ"سعيّد" على منافسه رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وسمعت أصوات زوامير السيارات والألعاب النارية في أماكن مختلفة، لا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.

وحضرت القضية الفلسطينية بشكل بارز في المناظرة التلفزية بينه وبين منافسه نبيل القروي، حين أعلن موقفه دون مواربة من قضية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المحتفلون من وسط شارع الثورة شعارات وهتافات لنصرة القضية الفلسطينية مثل "فلسطين حرة حرة، والصهيوني على برة"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين".

 

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