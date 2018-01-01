فاردي يحذف روني من قائمة الأصدقاء في انستجرام

وكالات / سما /

حذف النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي مواطنه واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق ودي سي يونايتد الأمريكي الحالي، من قائمة الأصدقاء والمتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أول رد فعل من مهاجم إنجلترا السابق بعد اتهام زوجته بالتجسس وتسريب أخبار كولين زوجة القائد السابق لمنتخب “الأسود الثلاثة”.

رغم أن علاقة فاردي مع روني دائماً طيبة ولم تشهد أي خلافات بينهما، لكن هداف ليستر سيتي كان عليه اتخاذ هذه الخطوة تضامناً مع زوجته التي أصبحت سمعتها سيئة في وسائل الإعلام بسبب اتهامها بالتجسس على إحدى أقرب صديقاتها وتسريب أخبارها للإعلام مقابل الحصول على أموال.

ولم يعد فاردي أو روني يلعبان في منتخب إنجلترا بعدما أعلن الثنائي اعتزالهما الدولي، حيث يبلغ مهاجم ليستر سيتي من العمر 32 عاماً واتخذ القرار بعد كأس العالم 2018، بينما يحتفل قائد مانشستر يونايتد السابق في 24 أكتوبر المقبل بعيد ميلاده الـ34.

زوجة فاردي تدافع عن نفسها

ردت ريبيكا زوجة النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على اتهام كولين زوجة واين روني لها، بأنها تسرب أخبارها الشخصية لصحيفة “ذا صن” البريطانية مقابل الحصول على المال.

كتبت زوجة فاردي رداً على بيان كولين على موقع التواصل الاجتماعي: لا أصدق أنني أمر بهذا الموقف، أنا حامل في الأشهر الأخيرة واستمتع بأجازة في دبي، لا أدرى لماذا قامت هي بذلك، الآن أجد نفسي مضطرة لأخذ مشورة قانونية لاسترد حقي، لا استطيع التعامل مع هذا الضغط النفسي بسبب الحمل.

وأضافت ريبيكا: كان مفترض أن تتصلي بي بالهاتف وتخبريني بشكوكك حولي، لا أنقل أخبارك لأي صحفي، لأن الكثير من الصحفيين يتصلون بي على مدار السنوات الماضية ولا أتحدث معهم، وهناك الكثير يمكن أن يشهد على ذلك.

وأكدت ريبيكا أن حسابها على “انستجرام” دائم الاختراق، وهي مؤخراً وجدت أن حسابها يتابع أشخاص لا تعرفهم، ولا أحتاج للمال، فماذا سأربح من بيع قصصك وأخبارك؟.

وقالت زوجة فاردي: أشعر بالإشمئزاز لأنني في هذا الموقف، لم يسبق اتهامي بهذا الأمر، كان عليك الاتصال بي منذ المرة الأولى التي تشكي فيها ضدي.

بيان كولين يثير الجدل

كتبت كولين في بيانها على “انستجرام”: وصل لصحيفة ذا صن الكثير من الأخبار والمعلومات الخاصة بصديقاتي وعائلتي دون أي تصريح مني لنشر هذه التفاصيل، وبعد فترة طويلة من محاولتي الوصول لمصدر هذا التسريب المزعج، استطعت الوصول لهوية المسؤول عن نقل أخباري، كانت لدي أسباب في هذا الشك.

وأضافت: لكي أجعل شكوكي مؤكدة نفذت فكرة، منعت الجميع من رؤية ما أنشره من ستوري على حسابي في انستجرام، ماعدا حساب الشخص المشكوك فيه، وبالتأكيد كان المتابعون لي يتعجبون عن سبب توقفي عن نشر ستوري طوال تلك الفترة على حسابي الخاص.

وتابعت: على مدار 5 أشهر كنت أنشر أخبار عن حياتي وانتظر هل يتم نشرها في الصحيفة، وكانت المفاجأة نعم تم نشرها، مثل معلومة العودة للعمل التلفزيوني، وأخبار عن أعمال التطوير في المنزل الجديد.

وقالت كولين: احتفظت بصورة تؤكد أن جميع ما نشرته من ستوري كان شخص واحد فقط يمكن أن يراها، وكان هذا الشخص هي ريبيكا فاردي.