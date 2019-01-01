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بالاسماء : آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 14 أكتوبر 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء : آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب  إن السفر سيكون غدًا للحافلات الرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر حتى الرقم (46) من كشف (10/2).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد صباح غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (10/2): اضغط هنا

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