شاهد ..حراس المنتخب السعودي يشتمون مرابطين في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتدى طاقم الحراسة المرافق للمنتخب السعودي بالشتم على مصلين في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، الإثنين، لرفضهم زيارة المنتخب التي وصفوها بالتطبيعيّة.

وبحسب صحافيين تواجدوا في المكان، فإن اعتراض المصلّين بدأ قبل الزيارة، ووجّهوا انتقادات لفريق الحراسة، الذي ردّ بكيل الشتائم.

وقال شهود عيان إن زيارة المنتخب السعودي تلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وجاءت في ظل تواجد مكثّف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لموقع "عرب ٤٨" فان الاحتلال اعتقل ثلاثة شبّان احتجّوا على زيارة المنتخب السعودي التطبيعيّة.

وبحسب مصادر إعلاميّة، فإن المنتخب السعوديّ دخل المسجد الأقصى بحماية شركة خاصّة، وهو ما استفزّ المصليّن، كذلك.