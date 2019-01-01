الوفد الطبى المصرى يواصل اجراء العمليات المعقدة في مستشفى الأوروبى

غزة / سما /

أفاد أ.عطا الجعفرى رئيس لجنة الوفود بمستشفى غزة الأوروبى بمحافظة خانيونس،أن الوفد الطبى المصرى القادم من مستشفى وادى النيل بجمهورية مصر العربية يواصل اجراء العمليات الجراحية المعقدة والتى تحتاج الى جراحات دقيقة من خلال فرز الحالات الاكثر تعقيدا عبر قوائم معدة مسبقا من المستشفى.

و قال أن الوفد الطبى المتعدد التخصصات في جراحة العمود الفقرى وجراحة العظام و الجراحة العامة الى جانب اثنين من تمريض العمليات ،كان قد أجرى منذ وصوله الأحد الماضى عدة عمليات لتصل حتى مساء اليوم الى 30 عملية،لافتا الى أنه سيغادر قطاع غزة صباح غد الثلاثاء.

و أوضح أن هذا العمليات شملت تثبيت العمود الفقرى و ترميم الأطراف وعمليات جراحات العظام المتنوعة للمرضى ومصابى مسيرة العودة،الأمر الذى ساهم في تخفيف قوائم الانتظار التى تطول لشهور وخاصة للحالات المعقدة و تحتاج الى جراحات دقيقة كما و تخفف من عبء التحويل للخارج و التنقل و السفر للمرضى.

يذكر أن هذا الوفد الذى يضم أطباء أساتذة جامعات هو الثانى الذى تم ايفاده من مستشفى وادى النيل بجمهورية مصر العربية الى قطاع غزة عبر جمعية اغاثة أطفال فلسطين .

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلى،بالاضافة الى تخفيف معاناة المرضى داخل قطاع غزة.