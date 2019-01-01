ترامب يهاجم طليب مجددا ويصفها بـ"الحقيرة"

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة الديمقراطية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، بالإنسانة الـ"حقيرة" وذلك بعد مقابلة لها على "ديترويت ديدلاين"، حول الإجراءات الرامية لعزل الرئيس.



وقال طليب في المقابلة إن مجلس النواب يبحث إمكانية سجن حلفاء ترامب الذين يرفضون الامتثال لأوامر الكونغرس.



ورد ترامب على تصريحات طليب بتغريدة على تويتر واصفا إياها بـ"الإنسانة الحقيرة".

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت طليب، في مقابلة أجرتها صحيفة "الغارديان" معها، إن الرئيس دونالد ترامب هاجم النائبات الملونات عن قصد.



وتابعت: "من الواضح لي أنه خائف منا، (...) يخاف من النساء الملونات، لأننا لا نخاف منه، ولا نخشى الحديث بأن هناك رجلا يدعي التفوق العنصري الأبيض في البيت الأبيض ولديه أجندة كراهية.. وهو خائف لأن لدينا أجندة حقيقية للشعب الأمريكي".

