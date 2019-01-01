فيديو.. النشامى يصيب الزعيم بمقتل.. وتعادل مثير بديربي غزة

غزة / سما /

حقق شباب خانيونس فوزا قاتلا على شباب رفح (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "النشامى" بانتصاره الثمين إلى لاعبه علاء النبريص الذي سجل هدف المباراة الوحيد (92), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام خدمات الشاطئ, ويبقي رصيد "الزعيم" 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

اتحاد الشجاعية – خدمات الشاطئ (2-2)

وتعادل اتحاد الشجاعية مع نظيره خدمات الشاطئ في "ديربي" غزة (2-2).

وتقدم "البحرية" بهدفين عن طريق علاء إسماعيل (16, و28 من ركلة جزاء), قبل أن يردّ "المنطار" بهدفين عبر أحمد حرارة (44), وعلاء عطية (74).

ورفع "المنطار" رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع, وبات رصيد "البحرية" 13 نقطة في المركز الثالث.