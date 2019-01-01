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اشتية: سنعلن عن دفعات لسداد مستحقات الموظفين منتصف الشهر الجاري

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنعلن عن دفعات لسداد مستحقات الموظفين منتصف الشهر الجاري


رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الاثنين، أنّ وزارة المالية ستعلن عن دفعات في منتصف الشهر الجاري لسداد مستحقات الموظفين المترتبة على الحكومة جرّاء الأزمة المالية التي قال إنها "ما تزال قائمة" و"نصر على استيفاء أموالنا كاملة".

وأكد اشتية في جلسة الحكومة الأسبوعية برام الله، على رفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وقال إن "من حقنا أن نستورد ما نريد ومِن مَن نريد. ولا يحق لإسرائيل أن تملي إرادتها التجارية أو السياسية علينا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرئيس محمود عباس سيغادر اليوم إلى السعودية، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.

وطالب اشتية العالم بوقفة جديّة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في ظل وجود أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي.

كما استنكر ما قال إنها "أعمال الذين يريدون إنشاء غرفة تجارة يهودا والسامرة برئاسة مستوطنين إسرائيليين"، وطالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح التي يمارسها الوسطاء.

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