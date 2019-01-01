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حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماقي يكسر قواعد "ذا فويس" وإدارة البرنامج تُجري تعديلًا استثنائيًّا


وكالات / سما /

استطاع الفنان المصري محمد حماقي أن يكسر القواعد التي وضعتها إدارة برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" بشأن ضمْ المشتركين، حيث تقدم أحد المشتركين ويدعى مارك رعيدي من لبنان، وأبهر أداؤه محمد حماقي فالتف له.

ورغم أن قواعد البرنامج تنص على أن يضم كل مدرب 13 موهبة فقط إلا أن التفاف محمد حماقي للموهبة جعلته يضمه إلى فريقه، وفور انتهاء المشترك من أغنيته قال محمد حماقي إنه على استعداد لكسر قواعد البرنامج من أجل موهبته.

وجاء تعليق راغب علامة موافقًا لرأي محمد حماقي حيث قال إن القواعد يمكن أن تُكسر بلا مشكلة أمام مواهب مثل موهبة مارك رعيدي، وكذلك أبدت سميرة سعيد رغبتها في تغيير القواعد الأمر الذي جعل إدارة البرنامج تُجري تعديلها الاستثنائي للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج قبل أربعة مواسم.

وجاء تعديل قوانين برنامج "The Voice"، بزيادة عدد أعضاء فريق كل مدرب لـ15 موهبة، نزولًا على رغبة الفنان محمد حماقي الذي أصر على ضم الموهبة اللبنانية رغم اكتمال فريقه.

وقدّم المتسابق اللبناني مارك رعيدي، لونًا أوبراليًّا مميزًا في أدائه على المسرح، وعلقً حماقي قائلًا: "أنا هكسر القواعد الخاصة بالبرنامج عشان خاطرك ومش عارف هيبقا مصيري أنا وأنت ايه بس إنت من الأصوات اللي مينفعش الواحد يسيبها".

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" انطلق يوم السبت الـ 21 من سبتمبر الماضي وعُرض منه حلقتان في مرحلة "الصوت وبس" لفتت انتباه الجمهور خاصًة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًّا.

#محمد حماقي #ذا فويس

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