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خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خفض الراتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية


وكالات / سما /

وجدت دراسة حديثة أن الحصول على زيادة في الراتب قد تحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بينما يؤدي خفضها إلى ارتفاع الخطر.

ويقول الباحثون إن أولئك الذين زادت رواتبهم، كانوا أقل عرضة بنسبة 15% للمعاناة من قصور القلب على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

لكن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ارتفع بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.

ويوضح فريق البحث من مستشفى بريغهام والنساء ومدرسة هارفارد الطبية، أن النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى دفع الأطباء نحو الاهتمام بشكل أكبر بالظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب.

وتوصلت الدراسات السابقة إلى أن وجود دخل أعلى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، لم تبحث سوى بعض الدراسات القليلة العلاقة بين التغييرات في الراتب وأمراض القلب.

وقال الدكتور سكوت سولومون، كبير الأطباء في مستشفى بريغهام والنساء: "تعزز هذه الدراسة الحاجة إلى زيادة الوعي بين العاملين في المجال الصحي حول تأثير التغييرات في الدخل على الصحة لتحسين فعالية العلاج".

وشملت الدراسة نحو 9 آلاف مشارك من أربعة مجالات عمل مختلفة في الولايات المتحدة، وقام الفريق بتتبعهم على مدى 17 عاما في المتوسط.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين ارتفعت رواتبهم انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 14%. وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب.

ولكن المشاركين الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيء، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، وبالتالي هذا ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويمكن لانخفاض الرواتب أن يؤدي أيضا إلى التوتر والقلق، والذي يرتبط بدوره بالتدخين وتعاطي الكحول، كما أنه قد يسبب الاكتئاب، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

#الراتب #القلب #السكتة الدماغية

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