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فيديو.. "موتورولا" تطلق هاتفا زهيدا بقدرات تصوير ممتازة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "موتورولا" تطلق هاتفا زهيدا بقدرات تصوير ممتازة


وكالات / سما /

استعرضت شركة "موتورولا" هاتفا جديدا بقدرات تصوير ممتازة، سعره لا يتجاوز 150 دولارا.

ويأتي هاتف Motorola One Macro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.2 بوصة، بأبعاد "19:5"، ودقة عرض (1520/720) بيكسل.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى بتردد 2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G72 ، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت.

كما حصل Motorola One Macro على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع عبر شاحن (10 واط)، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر منفصل لقياس المسافات وشدة الإضاءة، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، فتحة عدستها f/2.2..

 
#موتورولا #هاتف

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