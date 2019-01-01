خدع في "فيسبوك مسنجر" تكشف عن ألعاب وميزات خفية

وكالات / سما /

يُستخدم تطبيق "فيسبوك مسنجر" للدردشة مع الأصدقاء وإجراء مكالمات الفيديو وغيرها من الأنشطة التفاعلية، ولكن الكثير من الميزات مخفية في التطبيق قد يجهلها البعض منا.

وفيما يلي بعض الحيل على "مسنجر"، بما في ذلك فتح الألعاب السرية ومبادلة الأموال.

- فتح الألعاب الخفية

هناك بعض الرسائل التي يمكن إرسالها لفتح ألعاب معينة مرتبطة بها، مثل إرسال رمز تعبيري يمثل كرة السلة، حيث يمكن الضغط عليه لفتح لعبة. أو يمكن إرسال رمز كرة القدم عبر تطبيق "مسنجر" لإلغاء قفل لعبة أخرى بسيطة.

ويمكن كتابة عبارة "@FacebookChess" لفتح تحد للشطرنج، أو النقر فوق زر "المزيد" في شريط الأدوات، ثم اختيار رمز وحدة التحكم. وسيؤدي ذلك إلى إنشاء قائمة بالألعاب التي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء.

- تفعيل وضع الظلام

أضاف "فيسبوك" مؤخرا وضع "الظلام" إلى "مسنجر"، لتسهيل استخدام التطبيق في الظلام وتخفيف الضغط على العينين.

ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة "مسنجر" الرئيسية، ثم النقر على صور الملف الشخصي.

وفي الجزء العلوي من قائمة الخيارات يوجد إعداد "وضع الظلام"، حيث يمكن تشغيله.

- طلب وإرسال الأموال

يمكن للمستخدمين إعداد بطاقة الدفع الخاصة بهم، وفتح ملف تعريف "مسنجر"، ثم الضغط على خيار "المدفوعات" وإضافة البطاقة.

وبعد ذلك، يجب فتح محادثة مع مستخدم معين والنقر على زر المزيد، واختيار المدفوعات.

- التحدث مع روبوت

تتمثل إحدى الميزات الأكثر غرابة في "فيسبوك مسنجر"، في القدرة على التحدث مع الروبوتات.

وهناك الكثير من برامج الدردشة المتاحة للتحدث إليها، وهي مثالية إذا كان الأصدقاء غير متصلين بالإنترنت، أو لا يريدون التحدث إليك.

ويمكن تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى تطبيق "مسنجر"، ثم النقر على رمز البوصلة، حيث سيكون هناك قائمة من برامج الدردشة التي يمكن التحدث إليها.