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تنقل 3861 مسافر عبر معبر الكرامة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 3861 مسافر في كلا الاتجاهين أمس الأحد عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 1961 مسافر، في حين بلغ عدد القادمين 1900 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 11 مسافر.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساء في كلا الاتجاهين، وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة

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