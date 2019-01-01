نماء يخطف انتصاراً من الأقصى .. وتعادل الجلاء والمغازي

غزة / سما /

خطف فريق نماء فوزاً صعباً من مضيفه الأقصى (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النصيرات البلدي، ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدف نماء الوحيد في الدقيقة(45). ورفع الفوز رصيد نماء إلى 7 نقاط في المركز العاشر، وبفارق الأهداف خلف التفاح، والأقصى بالذات توالياً.

الجلاء (0) _ خدمات المغازي (0)

واحتكم فريقا الجلاء وخدمات المغازي للتعادل (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين غرب غزة.

وأهدر لاعب المغازي ماجد بن حمد ركلة جزاء في الدقيقة 95 بهذا التعادل ارتفع رصيد الجلاء إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف خدمات النصيرات، والزيتون على التوالي، ووصل رصيد المغازي إلى 10 نقاط بالمركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي، وخدمات البريج على الترتيب.