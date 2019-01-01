لقاءان في دوري الممتازة اليوم

غزة / سما /

تُختتم اليوم منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز بإقامة مباراتين، يلتقي فيهما غزة الرياضي مع الصداقة على ملعب فلسطين، واتحاد خانيونس مع هلال غزة على ملعب خانيونس البلدي.

ففي اللقاء الأول يأمل غزة الرياضي تحقيق فوز نادر يخرج به من عنق الزجاجة، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 وتعادل في واحدة.

ويعاني "العميد" الأمرين في الدوري، وإن استمر على هذا الحال قد يجد نفسه في نهاية المسابقة هابطاً لدوري الدرجة الأولى، لذلك يُتوقع أن يلعب الفريق بجدية أكبر اليوم من أجل كسب النقاط الثلاث.

أما الصداقة، فبعد أن بدأ مشواره في بطولة الدوري بشكل سيئ، انتفض في آخر جولتين، حيث فاز على كل من اتحاد خان يونس وشباب رفح، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين وهزيمتين، ليبدو في وضعية أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الدوري.

ويطمح الصداقة لتحقيق انتصار جديد يؤكد فيه أن خرج من صعوبات البداية، ويريد الآن التقدم في جدول الترتيب ولم لا المنافسة على مراكز المقدمة في ظل تقارب النقاط بينه وبين الفرق التي تتقدم عليه.

وفي اللقاء الثاني يطمح "الاتي" في الابتعاد عن مناطق الخطر، لكونه يحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين و3 هزائم، وبحصيلة سيئة جداً للفريق.

وقد يجد "البرتقالي" نفسه من جديد في أحد مركزي القاع إن تعرض لخسارة جديدة اليوم، لذلك ستكون رغبته كبيرة في تحقيق الفوز، وتعويض جماهيره على النتائج السيئة منذ بداية الدوري.

على الطرف الآخر لا يزال الهلال يبحث عن فوزه الأول بعد مرور 6 جوالات، اكتفى فيها بالتعادل في 4 مباريات والخسارة في اثنتين، ليحتل المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ولا خيار أمام الهلال سوى الفوز في مباراة اليوم إذا ما أراد تحسين وضعيته الكارثية في جدول الدوري، وسيكون للفوز اليوم تأثير مهم على وضعية الفريق لكون المواجهة أمام فريق منافس له وقريب منه في النقاط.

يشار إلى أن الهلال حقق فوزاً عريضاً على اتحاد خان يونس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الأول لبطولة الدوري في الموسم الماضي، في حين رد الاتحاد بالفوز في الدور الثاني بهدف دون رد.