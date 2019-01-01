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كافاني يعود ضمن أهداف مانشستر يونايتد

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كافاني يعود ضمن أهداف مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

لدى إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد رغبة كبيرة في عمل انتعاشة في صفوف فريق المدرب جونار أولي سولشاير في النصف الثاني من الموسم.

وهناك خطة لدى إدارة نادي الشياطين الحُمر لإضافة بعضاً من اللاعبين إلى قائمة الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية فإنه سوف يتحرك لأجل ضم مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني والذي ينتهي عقده في يونيو القادم، ورغم أن النادي الإنجليزي سبق وأبدى اهتمامه بالتوقيع مع كافاني في أوقات متفرقة، ولكنه في أمس الحاجة له هذه المرة.

المهاجم المثالي لكتيبة سولشاير سيصل من باريس

ولا يبدو أن النادي الباريسي سيقوم بتجديد عقد الهداف الأوروجوياني وذلك بعد أن ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إضافة لوجود نيمار وكيليان مبابي.

و أوضحت الصحيفة أن اليونايتد سيكون المكان المثالي له فيما تبقى من مسيرته، ولذلك فإن مانشستر سيقوم بتقديم عرض جذاب ومثير في شهر يناير القادم للتعاقد معه.

ويُعاني الريد ديفلز للغاية من نقص الأوراق الهجومية لديه في الوقت الحالي، مع عدم وجود المهاجم الحاسم في مركز رأس الحربة وخصوصاً وأن ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال لم يعتادا على المشاركة بصورة مستمرة به.

وتخلى النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية عن الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز واللذين تم بيعهما إلى نادي إنتر ميلان، وهي خطوة انتقدها الكثيرين من النُقاد ولاعبي النادي السابقين أمثال لاعب الوسط الإنجليزي المرموق بول سكولز.

#كافاني #مانشستر يونايتد

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