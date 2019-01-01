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"كحيل" يكشف موعد ذهاب رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كحيل" يكشف موعد ذهاب رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة


غزة / سما /

من المقرران يتوجه رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الى قطاع غزة نهاية الاسبوع القادم لعقد لقاء مع حركة حماس في اطار المشاورات مع الفصائل حول اجراء الانتخابات العامة.

واوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان اللجنة ستواصل لقاءاتها مع مؤسسات المجتمع المدني واستكمالها مع باقي الفصائل الوطنية ومن ثم التوجه الى غزة لذات الهدف .

وكانت اللجنة عقدت امس لقاء امس مع الفصائل اكدوا خلاله على ان الانتخابات حق دستوري واستحقاق ديموقراطي لتجديد النظام السياسي وعلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان اجراءها ونجاحها.

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