ريال مدريد يتعرض لضربة مزدوجة بإصابة بيل ومودريتش

وكالات / سما /

كعادته يأتي أسبوع الفيفا وبالاً على الأندية، حيث تعرض فريق نادي ريال مدريد الإسباني لضربة مزدوجة بإصابة كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش خلال مباراة منتخب ويلز ضد كرواتيا.

وحل المنتخب الكرواتي ضيفاً ثقيلاً على ويلز ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

إصابة جاريث بيل ولوكا مودريتش تقلق ريال مدريد

جاريث بيل أنهى المباراة وهو يعرج، بعدما تعرض لإصابة واضحة في ربلة الساق، ولكن لم يكن بمقدور المدرب ريان جيجز تغييره، حيث كان قد استنفذ التبديلات الثلاثة المسموح بها في المباراة.

أما الحاصل على الكرة الذهبية في عام 2018 فقد تعرض لإصابة خلال تدخله مع هاري ويلسون في الدقائق الأخيرة من المباراة، واضطر لمغادرة ملعب كارديف سيتي ودخل بدلاً منه باديلج، ولحسن الحظ لم يحتج مودريتش ناقلة للخروج من الملعب.

كان نيكولا فلاسيتش قد تقدم بالهدف الأول لمصلحة منتخب كرواتيا بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر الشوط الأول، ولكن جاريث بيل أبى أن تنتهي الفترة الأولى بتقدم الكروات، حيث وقع على هدف تعادل ويلز في الدقيقة الأخيرة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث بقيت النتيجة نفسها ليتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء، ويبقى منتخب كرواتيا في مقعد الصدارة برصيد 14 نقطة، في حين يتواجد منتخب ويلز في وضعية صعبة، حيث يقبع في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.