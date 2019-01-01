إنتر ميلان يدخل السوق الشتوي بصفقتين العيار الثقيل

وكالات / سما /

ستشهد فترة الانتقالات الشتوية القادمة قيام نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتوقيع مع لاعبين إثنين جدد لتعزيز خط وسط الفريق، عقب الهزيمتين الذي تعرض لهما أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، وبنفس النتيجة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ18 نقطة حتى نهاية الجولة السادسة، مقابل 16 نقطة ليوفنتوس الأخير، قبل أن يخطفها الأخير بالفوز في “ديربي إيطاليا” ويرفع رصيده إلى النقطة التاسعة عشر في الجولة السابعة – الماضية -.

وفي دوري أبطال أوروبا كان الإنتر أفضل من برشلونة في الشوط الأول وتقدم بهدفٍ نظيف وكاد أن يسجل المزيد من الأهداف، لكن الهداف الأوروجوياني لويس سورايز قلب النتيجة بهدفيه.

وقام النيراتزوري بتجربة الثنائي الإيطالي روبرتو جاليارديني والأوروجوياني ماتياس فيسينو خلال مباراتي برشلونة ويوفنتوس لتعويض الغيابات، وأظهر حاجة النادي للتحرك خلال الميركاتو الشتوي القادم لتعزيز تشكيلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وسيقوم إنتر ميلان بضربتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” صباح اليوم الإثنين.

أربعة أسماء في قائمة “النيراتزوري”

وأضاف المصدر أن النادي اللومباردي يريد جلب لاعب خبرة وأخر شاب لتعزيز خط الوسط في شهر يناير القادم، وهنالك أربعة أسماء مرشحة لتعزيز الفريق في خط الوسط.

ووضع الإنتر إسم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة، إلا أن سعره البالغ 35-40 مليون يورو قد يعرقل الصفقة، ويجبر النادي على الذهاب إلى الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد ماتيتش مع “الشياطين الحمر” في الصيف القادم، وهذا يسهل المهمة للتوقيع معه بمبلغ أقل في الشتاء، خاصة أن النادي لا يريد الحفاظ عليها مع إمكانية ضم لاعب جديد.

وسيكون كونتي سعيداً بالتوقيع مع ماتيتش الذي عمل معه في تشيلسي قبل أعوام.

وبالانتقال إلى التوقيع مع لاعب شاب فإن هنالك إسمين على الطاولة، الأول الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، والذي يساوي 50-60 مليون يورو، والأخر الإيطالي جايتانو كاستروفيلي الذي يتألق في صفوف فيورنتينا.

ويسعى “النيراتزوري” للتخلص من عدة لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة، أبرزهم سيباستيانو إيسبوسيتو وجابرييل باربوسا “جابي جول” المعار إلى فلامينجو البرازيلي.