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برشلونة لا يريد التعاقد مع روبيرتو فيرمينيو !

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة لا يريد التعاقد مع روبيرتو فيرمينيو !


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة لا تفضل التعاقد مع البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لتعزيز خط هجوم البلاوجرانا في الفترة المقبلة.

ويعتبر روبيرتو فيرمينيو صاحب 28 عاماً أحد أفضل لاعبي ليفربول في الوقت الحالي، ويشكل هو وساديو ماني، ومحمد صلاح ثلاثي هجومي فريد من نوعه، ومتكامل.

ونجح هذا الموسم حتى الآن في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة 7 آخرين ثلاثة عشر مباراة، وما يميز فيرمينيو هو صناعه للكثير من الأهداف، حيث لا يعتبر مهاجماً صريحاً بالمعنى الصحيح.

برشلونة لا يريد فيرمينيو

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأنه بالرغم من تشابه أدوار روبيرتو فيرمينيو والأوروجواني لويس سواريز نجم برشلونة، إلا أن إدارة البرسا لا تفضل التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة تفضل التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو هاري كين نجم توتنهام هوتسبير عن التعاقد مع روبيرتو فيرمينيو.

وأضافت الصحيفة أن هدف برشلونة الأساسي لتعزيز خط هجوم الفريق هو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

#برشلونة #فيرمينيو

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