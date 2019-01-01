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اختتام فعاليات معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية - غذاؤنا 2019 صناعتنا فخرنا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


البيرة / سما /

اختتم اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، فعاليات معرض "الصناعات الغذائية الفلسطينية- غذاؤنا  2019 صناعتنا فخرنا، والذي أقيم في قاعات منتزه بلدية البيرة واستمر لمدة ثلاثة أيام، وتحت رعاية من فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله.

واستقبل المعرض الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث شهد إقبالًا من مختلف الفئات والأعمار، كما شكّل فرصة لتشبيك العلاقات التجارية بين المشاركين وتعريف المستهلك الفلسطيني بالمنتجات الغذائية الفلسطينية والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية  بسام الولويل إن هدف المعرض هو تعريف المواطن الفلسطيني بالمنتجات الغذائية وبجودة المنتج الوطني، كما  يهدف لتعريف المستهلك بالمنتج الوطني الجديد خاصة وأن السوق الفلسطيني يشهد سنوياً ظهور شركات جديدة تزيد من سقف المنافسة ما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج بالمحصلة والذي يعزز بدوره الاقتصاد الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني.

ووجه ولويل شكره، لسيادة الرئيس محمود عباس على رعايته لهذا الحدث، وكافة المؤسسات والشركات الراعية والمشاركة وكافة الطواقم والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة لإنجاح فعاليات المعرض وإخراجه في أبهى صورة.

من جهته قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون إن تواجد شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية في معرض "غذاؤنا 2019" بعدد يزيد عن 60 شركة فلسطينية من مختلف القطاعات الغذائية يدل على مدى التزام الشركات بالفعاليات الاقتصادية المنفذة من خلال اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية الداعم الأساسي لوجود الاتحاد والذي يعد فرصة لتعريف المستهلك بالمنتجات الفلسطينية والتكنولوجيا المستخدمة التي تضاهي التطور العالمي.

#الصناعات الغذائية

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