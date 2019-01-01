  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون اتخاذ خطوات ضد تركيا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون اتخاذ خطوات ضد تركيا


وكالات

من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رد التكتل على التوغل العسكري التركي في شمال سورية، مع إمكانية بحث فرض عقوبات وحظر لتصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشنت تركيا الأسبوع الماضي، عملية عسكرية تستهدف الأكراد شمال شرقي سوريا. وتعتبر أنقرة أن الأكراد على علاقة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردًا داخل البلاد.

وأثار هذا التوغل إدانة من حلفاء تركيا في الغرب وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية حادة. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الإنهاء الفوري" للعملية وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد.

كما علقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا، وهو ما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج.

ودعت السويد إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة لتركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لطرح إمكانية فرض تدابير تقييدية على الأفراد.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون اتخاذ قرارات بفرض عقوبات خلال محادثات اليوم في لوكسمبورج. ومع ذلك، من المرجح أن تتم مناقشة هذه القضية خلال قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن العملية التركية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتفاقم معاناة المدنيين وتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان وتمثل تهديدا للتقدم المحرز ضد تنظيم "داعش" المتطرف.

وتغطي محادثات اليوم التي يشارك فيها مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، جير بيدرسن، مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك أنشطة التنقيب التركية في البحر بالقرب من قبرص. كما أن تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وأفغانستان على جدول الأعمال، كما سيلتقي الوزراء بنظيرهم الأوكراني فاديم بريستايكو على الغداء.

الأكثر قراءة اليوم

قنصل الأردن بإسرائيل يزور الأسيرين مرعي وهبة اللبدي المضربة عن الطعام

رسالة مفتوحة من وكالة "سما" للرئيس عباس حول قضية الدكتور "هشام أبو هدة"

ديوان الرئاسة يحيل 7 محافظين الى التقاعد

فتح تتوعد "اسرائيل ": سنرد بالمثل

الاحتلال الاسرائيلي يقرر بناء 251 وحدة استيطانية في بيت لحم

سابقة غريبة.. الموساد ينفي تصريحات لرئيسه عن الاغتيالات بعد أيام من نشرها

صحفي تركي شهير يتهم الفصائل الفلسطينية بالغباء لاستنكارها العدوان التركي على سوريا

الأخبار الرئيسية

المالية

المالية في رام الله تصدر توضيحا هاماً حول صرف مستحقات الموظفين

"عرفات عدو مرير" : كتاب إسرائيلي جديد يكشف أسرارا استخبارية للمرة الأولى

معاريف تزعم: كبار الجنرالات في الجيش والشاباك ينصبون أنفسهم للدفاع عن ابو مازن

تونس تختار عاشق فلسطين .. قيس بن سعيد

النخالة يصل القاهرة على رأس وفد من قيادة الجهاد وهذا ما سيبحثه..