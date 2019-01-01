الشعبية تهنئ الشعب التونسي بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية

غزة / سما /

هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شعبنا التونسي الشقيق بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هذه التجربة التي ما زالت تقدم فيها تونس الخضراء نموذجاً ديمقراطياً متقدماً.

واعتبرت الجبهة الانتخابات ثمرة للثورة الشعبية ونضال الشعب التونسي على مدار عقود، وأن تونس التي قدّمت نموذجاً في العصيان والثورة الشعبية على النظام الأمني الفاسد، تقدم اليوم نموذجاً حياً في الديمقراطية، وتفتح الأبواب أمام تحقيق تطلعات الشعب التونسي.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى الشعب التونسي الشقيق على مواقفه المشرفة ضد التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية، التي خبرناها دائماً من شعبنا التونسي بالقول والدم، والتي أكد عليها الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي نوجه له التحية والتقدير.